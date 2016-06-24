﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

الاثنين 2 جماد الأولى 1438 هـ
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وفاة شقيق محافظ عفيف الأستاذ عبد الله الجبرين
الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن تائه جنوب محافظة عفيف بعد تلقيها بلاغاً منه
البكالوريوس في ادارة الاعمال للمطيري
اطلاق مبادرة الخدمات الخاصة بمستشفى عفيف
محافظ عفيف تراس اجتماع اللجنة العليا للتنشيط السياحي بالمحافظة
تغطية : اجتماع مجلس شباب عفيف الاجتماعي
البكالوريوس في الفيزياء للأستاذ سالم بن عائض حمدان المقاطي
وفاة شخصين في حادث تصادم على طريق عفيف البجادية
شرطة عفيف تتلقى بلاغ عن تعرض أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لمحاولة اعتداء
تعليم عفيف يعقد اجتماع مجلس الادارة التعليميم برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي
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معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016
سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
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منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016
محمد الراشد بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
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وفاة شقيق محافظ عفيف الأستاذ عبد الله الجبرين
29/1/2017
سامي المجيدير :- انتقل الى رحمة الله تعالى شقيق محافظ عفيف الأستاذ رشيد الجبرين "عبدالله" وسوف تقام الصلاة عليه عصر الي
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الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن تائه جنوب محافظة عفيف بعد تلقيها بلاغاً منه
28/1/2017
سامي المجيدير :- تلقت الجهات الأمنية بعفيف بلاغاً من شخص يفيد بأنه تائه في صحراء جنوب عفيف ووفقا للتفاصيل حسب بلاغه فإن
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البكالوريوس في ادارة الاعمال للمطيري
27/1/2017
سامي المجيدير :- حصل الأستاذ عبدالاله عبدالله العضيله المطيري على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال اسرة تحرير الصحيف
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اطلاق مبادرة الخدمات الخاصة بمستشفى عفيف
25/1/2017
محمد الراشد :- أطلقت إدارة مستشفى عفيف العام ممثله بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة " بطاقة أو لويه " والذ
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محافظ عفيف تراس اجتماع اللجنة العليا للتنشيط السياحي بالمحافظة
24/1/2017
محمد الراشد تراس محافظ عفيف الاستاذ رشيد بن سليمان بن جبرين اجتماع اللجنة العليا للنشيط السياحي بالمحافظة بعد ا
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تغطية : اجتماع مجلس شباب عفيف الاجتماعي
21/1/2017
محمد الراشد , عبدالعزيز العضياني , ضيف الله الغنامي , سامي المجيدير هاهم اهالي عفيف يضربون اروع الامثله بالتلاحم و
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البكالوريوس في الفيزياء للأستاذ سالم بن عائض حمدان المقاطي
20/1/2017
فيصل المقاطي :- حصل الاستاذ سالم بن عائض حمدان المقاطي على درجة البكالوريوس تخصص " الفيزياء " من جامعة شقراء كلية التربي
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وفاة شخصين في حادث تصادم على طريق عفيف البجادية
18/1/2017
لقى شخصان مصرعهما على طريق عفيف البجادية بالقرب من مفرق الحنابج ٣٠ كلم شرق عفيف وذلك نتيجة حادث تصادم بين مركبة من نوع تو
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شرطة عفيف تتلقى بلاغ عن تعرض أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية لمحاولة اعتداء
17/1/2017
سامي المجيدير :- تلقت الجهات الأمنية بعفيف اليوم بلاغاً من احدى المقيمين من جنسية عربية يعمل في هيئة التدريس بكلية التر
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تعليم عفيف يعقد اجتماع مجلس الادارة التعليميم برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي
16/1/2017
محمد الراشد عقدت إدارة تعليم محافظة عفيف اجتماع مجلس الادارة التعليمي بحضور جميع أعضاء المجلس حيث رحب سعادة مدير
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أمين الرياض يوجه بالتحقيق في خلاف بلدي وبلدية عفيف
القبض على مشتبه به بعد فراره من الجهات الأمنية في السوق الداخلي
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تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي
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معالي مدير جامعة شقراء د مطلق الروابي على الإستقبال والتنظيم والجهود التي بذلها أثناء زيارته ونجاح إجتماع عمداء الكليات الثاني في عفيف
بحضور المساعد للشؤون التعليمية مجمع الملك عبدالعزيز ينظم فعاليات اليوم المفتوح
ضبط عمالة تقوم بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية
حادث مروري يؤدي إلى انشطار مركبة على المدخل الشرقي لمدينة عفيف ونجاة ركابها
تحت شعار " السلامة مطلب وآمانه " مستشفى عفيف ينظم برنامج تعريفي عن الأمن والسلامة في المنشآت الصحية
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وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال في عفيف تنظم زيارة لمركز التأهيل الشامل
المطيري لشرطة عفيف والقحطاني للصفرات والدوسري للحوميات
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البدء بتجهيز أبراج اتصالات STC في بعض القرى لخدمة الجيل الثالث 3G
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زيارة سمو امير منطقة الرياض إلى محافظة عفيف
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