﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

﻿ الاثنين 9 جماد الأولى 1438 هـ
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      بنك البلاد يفتتح فرع انجاز في عفيف       تغطية مصورة لمزاد بدائع العضيان لنوادر الإبل      الشيخ عناد بن ناصر المرشدي بحفل زفاف نجليه الملازم أول "مقرن" وضيف الله "      رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يكرم المهندس اللحيدان      وفاة شقيق محافظ عفيف الأستاذ عبد الله الجبرين      الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن تائه جنوب محافظة عفيف بعد تلقيها بلاغاً منه       البكالوريوس في ادارة الاعمال للمطيري      اطلاق مبادرة الخدمات الخاصة بمستشفى عفيف      محافظ عفيف تراس اجتماع اللجنة العليا للتنشيط السياحي بالمحافظة       تغطية : اجتماع مجلس شباب عفيف الاجتماعي
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محمد الراشدابناء عفيف ,,,,, عفيف تن
محمد الراشد
عقيد متقاعد - خالد حمدي العسكر بادرة الأوفياء
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معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016

سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
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منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016

محمد الراشد   بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
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بنك البلاد يفتتح فرع انجاز في عفيف
5/2/2017

محمد الراشد   بحضور المدير الاقليمي بمنطقة القصيم والشمال هادي العنزي  وعدد من رجال الاعمال قام بنك البلاد البنك الر

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تغطية مصورة لمزاد بدائع العضيان لنوادر الإبل
5/2/2017

سامي المجيدير:-  اقامت اللجنة المنظمة لمزاد بدائع العضيان لنوادر الإبل عروضاً ومزادات للعدد من الأبل الذي قدم عشاقها وم

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الشيخ عناد بن ناصر المرشدي بحفل زفاف نجليه الملازم أول "مقرن" وضيف الله "
5/2/2017

سامي المجيدير: - احتفل الشيخ عناد بن ناصر المرشدي بحفل زفاف نجليه الملازم أول "مقرن" وضيف الله "  فيما شرف الحفل عدد كبير م

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رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني يكرم المهندس اللحيدان
1/2/2017

عبد الله العازمي :- كرم صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامه للسياحه والتراث الوطني المهندس صالح

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وفاة شقيق محافظ عفيف الأستاذ عبد الله الجبرين
29/1/2017

سامي المجيدير :- انتقل الى رحمة الله تعالى شقيق محافظ عفيف الأستاذ رشيد الجبرين "عبدالله" وسوف تقام الصلاة عليه عصر الي

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الجهات الأمنية تستنفر للبحث عن تائه جنوب محافظة عفيف بعد تلقيها بلاغاً منه
28/1/2017

سامي المجيدير :- تلقت الجهات الأمنية بعفيف بلاغاً من شخص يفيد بأنه تائه في صحراء جنوب عفيف ووفقا للتفاصيل حسب بلاغه فإن

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البكالوريوس في ادارة الاعمال للمطيري
27/1/2017

سامي المجيدير :- حصل الأستاذ عبدالاله عبدالله العضيله المطيري على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال اسرة تحرير الصحيف

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اطلاق مبادرة الخدمات الخاصة بمستشفى عفيف
25/1/2017

محمد الراشد :- أطلقت إدارة مستشفى عفيف العام ممثله بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة " بطاقة أو لويه " والذ

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محافظ عفيف تراس اجتماع اللجنة العليا للتنشيط السياحي بالمحافظة
24/1/2017

محمد الراشد   تراس محافظ  عفيف الاستاذ رشيد بن سليمان بن جبرين  اجتماع اللجنة العليا للنشيط السياحي  بالمحافظة بعد ا

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تغطية : اجتماع مجلس شباب عفيف الاجتماعي
21/1/2017

محمد الراشد , عبدالعزيز العضياني , ضيف الله الغنامي , سامي المجيدير   هاهم اهالي عفيف  يضربون اروع الامثله بالتلاحم  و

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