﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

﻿ الاثنين 11 ربيع الثاني 1438 هـ
محليات أمنية رياضية مناسبات تعليمية تقارير لقاءات درهوم جدار الزمن
      وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق عفيف ضريه      تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي      رئيسة الإشراف التربوي بتعليم عفيف تفتتح مبادرة ( طفولتي أمانة )      انجاز جديد لتعليم عفيف بتحقيق المركز السابع بمشروع المبياد اللغة العربية      إصابة ٥٠ راكب إثر إنقلاب باص على طريق الرياض - مكة المكرمة بالقرب من الحوميات      تعليم عفيف يدرب الطلاب على صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية ضمن برامج النشاط الاجتماعي       معالي مدير جامعة شقراء د مطلق الروابي على الإستقبال والتنظيم والجهود التي بذلها أثناء زيارته ونجاح إجتماع عمداء الكليات الثاني في عفيف      بحضور المساعد للشؤون التعليمية مجمع الملك عبدالعزيز ينظم فعاليات اليوم المفتوح      ضبط عمالة تقوم بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية      حادث مروري يؤدي إلى انشطار مركبة على المدخل الشرقي لمدينة عفيف ونجاة ركابها
﻿
كتاب عفيف RSS المقالات Add to Google
﻿
نمر بن منيف بن دعيجمعالي وزير الشؤون الب
نمر بن منيف بن دعيج
محمد السويلماليوم العالمي للمعلم
محمد السويلم
عقيد متقاعد - خالد حمدي العسكر اللحيدان واهالي عفيف
عقيد متقاعد - خالد حمدي العسكر
منصور بن عبدالله البليهدرحم الله اﻻخ الحبيب /
منصور بن عبدالله البليهد
د . عبد الرحمن بن عبد الله العضيانييا دعاة الحق
د . عبد الرحمن بن عبد الله العضياني
التصويت
﻿
هل نجح مرور عفيف في الحد من ظاهرة التفحيط والسرعة في شوارع عفيف ؟
نعم
لا
إلى حد ما
النتيجة | الأرشيف
محرك البحث
﻿
إحصائيات الموقع
﻿
عدد زوار الموقع:
9995323
 ﻿
معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016

سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
0    | 309    | 0| التفاصيل
منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016

محمد الراشد   بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
0    | 2038    | 0| التفاصيل
وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق عفيف ضريه
9/1/2017

سامي المجيدير :- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث مروري مأساوي على طريق عفيف - القصيم مساء يوم أمس الأحد بالقر

0 | 212 | 0 | التفاصيل
تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي
9/1/2017

محمد الراشد   ضمن مبادرة نحو توثيق مهني الكتروني تم تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني)  في الابتدائية الخامسة تنفي

0 | 128 | 0 | التفاصيل
رئيسة الإشراف التربوي بتعليم عفيف تفتتح مبادرة ( طفولتي أمانة )
9/1/2017

محمد الراشد   باركت رئيسة الاشراف التربوي أ امل مخلد الروقي  مبادرة  تهدف لحماية الطفل من التحرش الجنسي  بعنوان ( طفو

0 | 120 | 0 | التفاصيل
انجاز جديد لتعليم عفيف بتحقيق المركز السابع بمشروع المبياد اللغة العربية
8/1/2017

محمد الراشد   بفضل الله ثم بتظافر الجهود حققت ادارة التعليم بعفيف  انجاز جديد بتحقق الطالب خالد فلاج العتيبي من ثا

0 | 107 | 0 | التفاصيل
إصابة ٥٠ راكب إثر إنقلاب باص على طريق الرياض - مكة المكرمة بالقرب من الحوميات
8/1/2017

محمد الراشد :- تعرض باص يقل أكثر من خمسين راكباً لحادث إنقلاب بالقرب من الحوميات الطريق السريع الرياض مكة المكرمة وقد است

0 | 106 | 0 | التفاصيل
تعليم عفيف يدرب الطلاب على صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية ضمن برامج النشاط الاجتماعي
3/1/2017

محمد الراشد   اختتم النشاط الطلابي -الإجتماعي - برنامج صيانة الجوال اليوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٤ /١٤٣٨هـ بجمع الأنشطة

0 | 207 | 0 | التفاصيل
معالي مدير جامعة شقراء د مطلق الروابي على الإستقبال والتنظيم والجهود التي بذلها أثناء زيارته ونجاح إجتماع عمداء الكليات الثاني في عفيف
3/1/2017

سامي المجيدير :- تلقى عميد كلية إدارة الأعمال بعفيف الدكتور مطلق بن مقعد الروقي خطاب شكر وتقدير من معالي مدير جامعة شقر

0 | 162 | 0 | التفاصيل
بحضور المساعد للشؤون التعليمية مجمع الملك عبدالعزيز ينظم فعاليات اليوم المفتوح
2/1/2017

نجم العضياني :- ضمن برامج النشاط الطلابي اقام مجمع الملك عبدالعزيز ببدائع العضيان صباح اليوم برنامج اليوم المفتوح و ذلك

0 | 273 | 0 | التفاصيل
ضبط عمالة تقوم بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية
2/1/2017

عبد الرحمن العتيبي :- تمكن مراقبوا القسم الصحي ببلدية عفيف صباح اليوم من ضبط مجموعة من العمالة تقوم بتزوير تاريخ صلاحية ب

0 | 307 | 0 | التفاصيل
حادث مروري يؤدي إلى انشطار مركبة على المدخل الشرقي لمدينة عفيف ونجاة ركابها
1/1/2017

محمد الراشد :- تعرضت مركبة من نوع هونداي قبل قليل إلى حادث مروري على المدخل الشرقي لمدينة عفيف مقابل حديقة الملك عبد الع

0 | 531 | 2 | التفاصيل

﻿
Add to Google
عفيف في صور

  • بدء عمل ميزان حمولة الشاحنات في محافظة عفيف
    بدء عمل ميزان حمولة الشاحنات في محافظة عفيف
  • البدء بتجهيز أبراج اتصالات STC في بعض القرى لخدمة الجيل الثالث 3G
    البدء بتجهيز أبراج اتصالات STC في بعض القرى لخدمة الجيل الثالث 3G
  • تسمية شوارع مدينة عفيف
    البدء بتركيب لوحات تسمية شوارع مدينة عفيف
  • زيارة الامير
    زيارة سمو امير منطقة الرياض إلى محافظة عفيف
  • أمطار
    الأمطار والسيول على محافظة عفيف
  • شوارع عفيف تصطاد المركبات
    مشاريع عفيف وسوء تنفيذها تصطاد المركبات في الشوارع
  • أجهزة الأشعة
    تركيب أجهزة أشعة جديدة في مستشفى عفيف العام
  • الأمطار على محافظة عفيف
    الأمطار والبرق يضيء سماء مدينة عفيف
  • تسليم اول سيارة خاصة بالمعاقين في محافظة عفيف
    تسليم اول سيارة خاصة بالمعاقين في محافظة عفيف
  • قوة المهمات
    قوة المهمات والواجبات الخاصة تباشر أعمالها في محافظة عفيف
  • البدء بمشروع تحسن المدخل الغربي لمدينة عفيف
    البدء بمشروع تحسن المدخل الغربي لمدينة عفيف
  • اكتمال إنشاء مبنى محافظة عفيف بتكلفة 13 مليون
    اكتمال إنشاء مبنى محافظة عفيف بتكلفة 13 مليون
كاريكاتير
صيد الكاميرا

الأخبار الأكثر قراءة

مؤسسة الحربي
﻿
الرئيسية | اتصل بنا | أرشيف الأخبار | أرشيف المقالات
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة عفيف الالكترونية © 1428-1431 هـ