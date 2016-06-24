﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف 20/12/2016 سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد 0 | 309 | 0| التفاصيل

منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات 24/6/2016 محمد الراشد بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن 0 | 2038 | 0| التفاصيل