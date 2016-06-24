﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

الاثنين 18 ربيع الثاني 1438 هـ
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تعليم عفيف يعقد اجتماع مجلس الادارة التعليميم برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي
أمين الرياض يوجه بالتحقيق في خلاف بلدي وبلدية عفيف
القبض على مشتبه به بعد فراره من الجهات الأمنية في السوق الداخلي
بلدي عفيف يناقش ميزانية البلدية ويقر سوق ثابت للاسر المنتجه
وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق عفيف ضريه
تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي
رئيسة الإشراف التربوي بتعليم عفيف تفتتح مبادرة ( طفولتي أمانة )
انجاز جديد لتعليم عفيف بتحقيق المركز السابع بمشروع المبياد اللغة العربية
إصابة ٥٠ راكب إثر إنقلاب باص على طريق الرياض - مكة المكرمة بالقرب من الحوميات
تعليم عفيف يدرب الطلاب على صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية ضمن برامج النشاط الاجتماعي
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معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016
سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
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منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016
محمد الراشد بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
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تعليم عفيف يعقد اجتماع مجلس الادارة التعليميم برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي
16/1/2017
محمد الراشد عقدت إدارة تعليم محافظة عفيف اجتماع مجلس الادارة التعليمي بحضور جميع أعضاء المجلس حيث رحب سعادة مدير
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التفاصيل
أمين الرياض يوجه بالتحقيق في خلاف بلدي وبلدية عفيف
12/1/2017
بدر الحربي :- بدأت لجنة مختصة من أمانة منطقة الرياض، وبتوجيه من أمينها المهندس إبراهيم السلطان، التحقيق في الخلاف الذي
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التفاصيل
القبض على مشتبه به بعد فراره من الجهات الأمنية في السوق الداخلي
12/1/2017
سامي المجيدير :- أوقفت إحدى الفرق الأمنية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء شاباً عشرينا كانت قد اشتهت به في السوق الداخلي "
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التفاصيل
بلدي عفيف يناقش ميزانية البلدية ويقر سوق ثابت للاسر المنتجه
11/1/2017
محمد الراشد عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة عفيف جلسته الثالثة عشر بحضور رئيس البلدية بالإنابة مطر طلق الغبيوي و ج
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التفاصيل
وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق عفيف ضريه
9/1/2017
سامي المجيدير :- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث مروري مأساوي على طريق عفيف - القصيم مساء يوم أمس الأحد بالقر
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التفاصيل
تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي
9/1/2017
محمد الراشد ضمن مبادرة نحو توثيق مهني الكتروني تم تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة تنفي
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التفاصيل
رئيسة الإشراف التربوي بتعليم عفيف تفتتح مبادرة ( طفولتي أمانة )
9/1/2017
محمد الراشد باركت رئيسة الاشراف التربوي أ امل مخلد الروقي مبادرة تهدف لحماية الطفل من التحرش الجنسي بعنوان ( طفو
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التفاصيل
انجاز جديد لتعليم عفيف بتحقيق المركز السابع بمشروع المبياد اللغة العربية
8/1/2017
محمد الراشد بفضل الله ثم بتظافر الجهود حققت ادارة التعليم بعفيف انجاز جديد بتحقق الطالب خالد فلاج العتيبي من ثا
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التفاصيل
إصابة ٥٠ راكب إثر إنقلاب باص على طريق الرياض - مكة المكرمة بالقرب من الحوميات
8/1/2017
محمد الراشد :- تعرض باص يقل أكثر من خمسين راكباً لحادث إنقلاب بالقرب من الحوميات الطريق السريع الرياض مكة المكرمة وقد است
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التفاصيل
تعليم عفيف يدرب الطلاب على صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية ضمن برامج النشاط الاجتماعي
3/1/2017
محمد الراشد اختتم النشاط الطلابي -الإجتماعي - برنامج صيانة الجوال اليوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٤ /١٤٣٨هـ بجمع الأنشطة
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معالي مدير جامعة شقراء د مطلق الروابي على الإستقبال والتنظيم والجهود التي بذلها أثناء زيارته ونجاح إجتماع عمداء الكليات الثاني في عفيف
بحضور المساعد للشؤون التعليمية مجمع الملك عبدالعزيز ينظم فعاليات اليوم المفتوح
ضبط عمالة تقوم بتزوير تاريخ صلاحية المواد الغذائية
حادث مروري يؤدي إلى انشطار مركبة على المدخل الشرقي لمدينة عفيف ونجاة ركابها
تحت شعار " السلامة مطلب وآمانه " مستشفى عفيف ينظم برنامج تعريفي عن الأمن والسلامة في المنشآت الصحية
الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره يتشرف بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف
الروقي يتفقد سير العمل في مشروع مباني كلية الحاسب الآلي للبنات ويفتح معارض الطالبات بكلية إدارة الاعمال للبنات
مدير التعليم بعفيف ومدير مكتبة يقيما حفل تكريم لزميلهما السابق بتعليم الطائف
وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال في عفيف تنظم زيارة لمركز التأهيل الشامل
المطيري لشرطة عفيف والقحطاني للصفرات والدوسري للحوميات
إنطلاق اختبارات أكثر من 100 دارسة بمركز جامعة الإمام بالابتدائية الخامسه في عفيف
التماس كهربائي يتسبب في احتراق مركبة على طريق القاعدة الجوية
رصد انطباعات المواطنين بمحافظة عفيف حول ميزانية الخير والنماء
بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام
إنقلاب دورية أمنية على الطريق الدائري الجنوبي وإصابة فردين من رجال الأمن
مدير التعليم بعفيف يرعى حفل الاشراف التربوي لتكريم الزميلين حمود فايح ومصلح عبدالله
أمير منطقة الرياض يدشن الأربعاء مشروعات جامعة شقراء
مشاجرة بين شخصين تنتهي بمقتل أحدهما بآلة حادة غرب عفيف
الدوريات الأمنية تلقي القبض على مشتبه به بعد عدة بلاغات عن عمليات سرقة لعماله ومحطات وقود
اعادة تشكيل المجلس التنفيذي للغرفة التجارية بمحافظة عفيف وفتح باب القبول لعضوية المجلس اعتبارا من يوم الاربعاء
عفيف في صور
بدء عمل ميزان حمولة الشاحنات في محافظة عفيف
البدء بتجهيز أبراج اتصالات STC في بعض القرى لخدمة الجيل الثالث 3G
البدء بتركيب لوحات تسمية شوارع مدينة عفيف
زيارة سمو امير منطقة الرياض إلى محافظة عفيف
الأمطار والسيول على محافظة عفيف
مشاريع عفيف وسوء تنفيذها تصطاد المركبات في الشوارع
تركيب أجهزة أشعة جديدة في مستشفى عفيف العام
الأمطار والبرق يضيء سماء مدينة عفيف
تسليم اول سيارة خاصة بالمعاقين في محافظة عفيف
قوة المهمات والواجبات الخاصة تباشر أعمالها في محافظة عفيف
البدء بمشروع تحسن المدخل الغربي لمدينة عفيف
اكتمال إنشاء مبنى محافظة عفيف بتكلفة 13 مليون
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