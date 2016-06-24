﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

الأحد 3 ربيع الثاني 1438 هـ
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الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره يتشرف بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف
الروقي يتفقد سير العمل في مشروع مباني كلية الحاسب الآلي للبنات ويفتح معارض الطالبات بكلية إدارة الاعمال للبنات
مدير التعليم بعفيف ومدير مكتبة يقيما حفل تكريم لزميلهما السابق بتعليم الطائف
وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال في عفيف تنظم زيارة لمركز التأهيل الشامل
المطيري لشرطة عفيف والقحطاني للصفرات والدوسري للحوميات
إنطلاق اختبارات أكثر من 100 دارسة بمركز جامعة الإمام بالابتدائية الخامسه في عفيف
التماس كهربائي يتسبب في احتراق مركبة على طريق القاعدة الجوية
رصد انطباعات المواطنين بمحافظة عفيف حول ميزانية الخير والنماء
بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام
إنقلاب دورية أمنية على الطريق الدائري الجنوبي وإصابة فردين من رجال الأمن
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معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016
سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
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منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016
محمد الراشد بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
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الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره يتشرف بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف
30/12/2016
تشرف الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف في م
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التفاصيل
الروقي يتفقد سير العمل في مشروع مباني كلية الحاسب الآلي للبنات ويفتح معارض الطالبات بكلية إدارة الاعمال للبنات
30/12/2016
سامي المجيدير :- قام عميد كلية إدارة الأعمال بعفيف الدكتور مطلق الروقي صباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مباني كلي
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التفاصيل
مدير التعليم بعفيف ومدير مكتبة يقيما حفل تكريم لزميلهما السابق بتعليم الطائف
29/12/2016
محمد الراشد ـ عبدالعزيز العضياني بحضور عدد كبير من مشائخ القبائل الأفاضل والوجهاء والاعيان والمسؤولين اقام
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التفاصيل
وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال في عفيف تنظم زيارة لمركز التأهيل الشامل
28/12/2016
سامي المجيدير :- نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال بعفيف أمس بزيارة لمركز التأهيل الشامل بعفيف والتى تهدف للإ
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المطيري لشرطة عفيف والقحطاني للصفرات والدوسري للحوميات
27/12/2016
محمد الراشد صدر قرار مدير شرطة منطقة الرياض اللواء سعود بن عبد العزيز الهلال بنقل المقدم ناصر محمد القحطاني من م
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التفاصيل
إنطلاق اختبارات أكثر من 100 دارسة بمركز جامعة الإمام بالابتدائية الخامسه في عفيف
27/12/2016
محمد الراشد بعد ان تم تهيئة الاجواء المساعدة وتجهيز مقر مركز اختبارات دارسات جامعة الامام محمد بن سعود الاسلا
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التفاصيل
التماس كهربائي يتسبب في احتراق مركبة على طريق القاعدة الجوية
24/12/2016
سامي المجيدير :- اندلع قبل قليل حريق آلتهم مركبة من نوع "هونداي انترا "على طريق القاعدة الجوية جنوب عفيف وعلى الفور باشر
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التفاصيل
رصد انطباعات المواطنين بمحافظة عفيف حول ميزانية الخير والنماء
24/12/2016
محمد الراشد رصدنا من خلال جولتنا وبلقاء عدد من المواطنين مشاعرهم وانطباعاتهم حول ميزانية الخير والنماء والشفافيه
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التفاصيل
بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام
22/12/2016
محمد الراشد :- بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال تم اليوم ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام وسيتم تستلم الشركة المنفذة
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التفاصيل
إنقلاب دورية أمنية على الطريق الدائري الجنوبي وإصابة فردين من رجال الأمن
22/12/2016
محمد الراشد :- تعرضت قبل قليل دورية أمنية إلى حادث إنقلاب على الطريق الدائري الجنوبي بالقرب من مبنى التأهيل الشامل وقد
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مدير التعليم بعفيف يرعى حفل الاشراف التربوي لتكريم الزميلين حمود فايح ومصلح عبدالله
أمير منطقة الرياض يدشن الأربعاء مشروعات جامعة شقراء
مشاجرة بين شخصين تنتهي بمقتل أحدهما بآلة حادة غرب عفيف
الدوريات الأمنية تلقي القبض على مشتبه به بعد عدة بلاغات عن عمليات سرقة لعماله ومحطات وقود
اعادة تشكيل المجلس التنفيذي للغرفة التجارية بمحافظة عفيف وفتح باب القبول لعضوية المجلس اعتبارا من يوم الاربعاء
بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد كلية إدارة الأعمال بعفيف تنظم ندوة عن الشفافية ومكافحة الفساد
المتحدث الرسمي لوزارة الصحة حالات كورونا في مستشفى عفيف تم التعامل معها وفق الإجراءات الطبية وتم تطهير المنشأة الصحية
هروب مركبة قام قائدها بدهس رجل أمن بمرور عفيف
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كلية إدارة الأعمال في عفيف تنظم حملة للتبرع بالدم
ترقية د. حمد ماطر الغنامي رئيس الشؤون الثقافية والاقتصادية في سفارة خادم الحرمين بالمنامة إلى المرتبة العاشرة
لإبداع رافد التميز والطموح رافد الإبداع.فلا تميز بدون إبداع ولا يستمر الإبداع بلا "طموح".
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تحت حضور غفير وتنافس قوي إقامة سباق الخيل في هجرة البادريه
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البدء بتجهيز أبراج اتصالات STC في بعض القرى لخدمة الجيل الثالث 3G
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