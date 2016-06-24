﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

﻿ الأحد 3 ربيع الثاني 1438 هـ
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      الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره يتشرف بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف      الروقي يتفقد سير العمل في مشروع مباني كلية الحاسب الآلي للبنات ويفتح معارض الطالبات بكلية إدارة الاعمال للبنات      مدير التعليم بعفيف ومدير مكتبة يقيما حفل تكريم لزميلهما السابق بتعليم الطائف       وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال في عفيف تنظم زيارة لمركز التأهيل الشامل      المطيري لشرطة عفيف والقحطاني للصفرات والدوسري للحوميات       إنطلاق اختبارات أكثر من 100 دارسة بمركز جامعة الإمام بالابتدائية الخامسه في عفيف       التماس كهربائي يتسبب في احتراق مركبة على طريق القاعدة الجوية      رصد انطباعات المواطنين بمحافظة عفيف حول ميزانية الخير والنماء       بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام      إنقلاب دورية أمنية على الطريق الدائري الجنوبي وإصابة فردين من رجال الأمن
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معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016

سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
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منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016

محمد الراشد   بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
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الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره يتشرف بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف
30/12/2016

تشرف الشيخ بدر بن قاعد بن قشعان بن عميره بزيارة عدد من مشايخ قبيلة عتيبه ورؤساء الدوائر الحكومية وأعيان محافظة عفيف في م

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الروقي يتفقد سير العمل في مشروع مباني كلية الحاسب الآلي للبنات ويفتح معارض الطالبات بكلية إدارة الاعمال للبنات
30/12/2016

سامي المجيدير :- قام عميد كلية إدارة الأعمال بعفيف الدكتور مطلق الروقي صباح اليوم الخميس بزيارة تفقدية إلى مباني كلي

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مدير التعليم بعفيف ومدير مكتبة يقيما حفل تكريم لزميلهما السابق بتعليم الطائف
29/12/2016

  محمد الراشد  ـ عبدالعزيز العضياني   بحضور عدد كبير من مشائخ القبائل الأفاضل والوجهاء والاعيان والمسؤولين اقام

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وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال في عفيف تنظم زيارة لمركز التأهيل الشامل
28/12/2016

سامي المجيدير :- نظمت وحدة خدمة المجتمع بكلية إدارة الاعمال بعفيف أمس بزيارة لمركز التأهيل الشامل بعفيف والتى تهدف للإ

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المطيري لشرطة عفيف والقحطاني للصفرات والدوسري للحوميات
27/12/2016

محمد الراشد   صدر قرار مدير شرطة منطقة الرياض  اللواء سعود بن عبد العزيز الهلال  بنقل المقدم ناصر محمد القحطاني من م

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إنطلاق اختبارات أكثر من 100 دارسة بمركز جامعة الإمام بالابتدائية الخامسه في عفيف
27/12/2016

محمد الراشد   بعد ان تم تهيئة الاجواء المساعدة  وتجهيز مقر مركز اختبارات  دارسات  جامعة الامام محمد  بن سعود الاسلا

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التماس كهربائي يتسبب في احتراق مركبة على طريق القاعدة الجوية
24/12/2016

سامي المجيدير :- اندلع قبل قليل حريق آلتهم مركبة من نوع "هونداي انترا "على طريق القاعدة الجوية جنوب عفيف وعلى الفور باشر

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رصد انطباعات المواطنين بمحافظة عفيف حول ميزانية الخير والنماء
24/12/2016

محمد الراشد   رصدنا من خلال جولتنا وبلقاء عدد من المواطنين  مشاعرهم وانطباعاتهم حول ميزانية الخير والنماء والشفافيه

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بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام
22/12/2016

محمد الراشد :- بقيمة تجاوزت ٦٨ مليون ريال تم اليوم ترسية مشروع إحلال أنظمة مستشفى عفيف العام وسيتم تستلم الشركة المنفذة

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إنقلاب دورية أمنية على الطريق الدائري الجنوبي وإصابة فردين من رجال الأمن
22/12/2016

محمد الراشد :- تعرضت قبل قليل دورية أمنية إلى حادث إنقلاب على الطريق الدائري الجنوبي بالقرب من مبنى التأهيل الشامل وقد

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