﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

﻿ الاثنين 18 ربيع الثاني 1438 هـ
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      تعليم عفيف يعقد اجتماع مجلس الادارة التعليميم برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي      أمين الرياض يوجه بالتحقيق في خلاف بلدي وبلدية عفيف      القبض على مشتبه به بعد فراره من الجهات الأمنية في السوق الداخلي      بلدي عفيف يناقش ميزانية البلدية ويقر سوق ثابت للاسر المنتجه       وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق عفيف ضريه      تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي      رئيسة الإشراف التربوي بتعليم عفيف تفتتح مبادرة ( طفولتي أمانة )      انجاز جديد لتعليم عفيف بتحقيق المركز السابع بمشروع المبياد اللغة العربية      إصابة ٥٠ راكب إثر إنقلاب باص على طريق الرياض - مكة المكرمة بالقرب من الحوميات      تعليم عفيف يدرب الطلاب على صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية ضمن برامج النشاط الاجتماعي
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معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف
20/12/2016

سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد
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منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات
24/6/2016

محمد الراشد   بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن
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تعليم عفيف يعقد اجتماع مجلس الادارة التعليميم برئاسة مدير التعليم سعيد النفيعي
16/1/2017

محمد الراشد   عقدت إدارة تعليم محافظة عفيف اجتماع مجلس الادارة التعليمي بحضور جميع أعضاء المجلس حيث رحب سعادة مدير

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أمين الرياض يوجه بالتحقيق في خلاف بلدي وبلدية عفيف
12/1/2017

بدر الحربي :- بدأت لجنة مختصة من أمانة منطقة الرياض، وبتوجيه من أمينها المهندس إبراهيم السلطان، التحقيق في الخلاف الذي

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القبض على مشتبه به بعد فراره من الجهات الأمنية في السوق الداخلي
12/1/2017

سامي المجيدير :- أوقفت إحدى الفرق الأمنية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء شاباً عشرينا كانت قد اشتهت به في السوق الداخلي "

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بلدي عفيف يناقش ميزانية البلدية ويقر سوق ثابت للاسر المنتجه
11/1/2017

محمد الراشد   عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة عفيف جلسته الثالثة عشر بحضور رئيس البلدية بالإنابة مطر طلق الغبيوي  و ج

0 | 285 | 0 | التفاصيل
وفاة خمسة أشخاص في حادث تصادم على طريق عفيف ضريه
9/1/2017

سامي المجيدير :- لقي خمسة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون إثر حادث مروري مأساوي على طريق عفيف - القصيم مساء يوم أمس الأحد بالقر

0 | 718 | 0 | التفاصيل
تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني) في الابتدائية الخامسة بعفيف تنفيذ الاستاذه : تركيه محمد مرزوق العتيبي
9/1/2017

محمد الراشد   ضمن مبادرة نحو توثيق مهني الكتروني تم تنفيذ دورة ( ملف الإنجاز الإلكتروني)  في الابتدائية الخامسة تنفي

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رئيسة الإشراف التربوي بتعليم عفيف تفتتح مبادرة ( طفولتي أمانة )
9/1/2017

محمد الراشد   باركت رئيسة الاشراف التربوي أ امل مخلد الروقي  مبادرة  تهدف لحماية الطفل من التحرش الجنسي  بعنوان ( طفو

0 | 242 | 0 | التفاصيل
انجاز جديد لتعليم عفيف بتحقيق المركز السابع بمشروع المبياد اللغة العربية
8/1/2017

محمد الراشد   بفضل الله ثم بتظافر الجهود حققت ادارة التعليم بعفيف  انجاز جديد بتحقق الطالب خالد فلاج العتيبي من ثا

0 | 218 | 0 | التفاصيل
إصابة ٥٠ راكب إثر إنقلاب باص على طريق الرياض - مكة المكرمة بالقرب من الحوميات
8/1/2017

محمد الراشد :- تعرض باص يقل أكثر من خمسين راكباً لحادث إنقلاب بالقرب من الحوميات الطريق السريع الرياض مكة المكرمة وقد است

0 | 223 | 0 | التفاصيل
تعليم عفيف يدرب الطلاب على صيانة وبرمجة الأجهزة الذكية ضمن برامج النشاط الاجتماعي
3/1/2017

محمد الراشد   اختتم النشاط الطلابي -الإجتماعي - برنامج صيانة الجوال اليوم الثلاثاء الموافق ٥ / ٤ /١٤٣٨هـ بجمع الأنشطة

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