﻿ صحيفة عفيف الالكترونية

معالي مدير جامعة شقراء د . عوض الأسمري يزور عفيف ويجتمع بعمداء كليات جامعة شقراء في عفيف 20/12/2016 سامي المجيدير - فيصل المقاطي :- بهدف متابعة سير العملية التعليمة قام معالي مدير جامعة شقراء د. عوض الأسمري بزيارة تفقدية إلى محافظة عفيف اليوم الثلاثاء وفور وصوله للمحافظة كان في أستقباله عمد 0 | 434 | 0| التفاصيل

منتزه المطار سيكون افضل مما كان عليه بحلته الجديده ممرات مسفلته ومناطق العاب وجلسات 24/6/2016 محمد الراشد بتوجيهات من رئيس بلدية عفيف الاستاذ ليل محمد العدواني ومتابعة من رئيس قسم الصيانة الاستاذ ناصر بن صنيتان العتيبي بدأت البلدية بالجهود الذاتية بتطوير منتزه طريق المطار المتن 0 | 2153 | 0| التفاصيل

البكالوريوس في ادارة الاعمال للمطيري 27/1/2017 سامي المجيدير :- حصل الأستاذ عبدالاله عبدالله العضيله المطيري على درجة البكالوريوس في ادارة الاعمال اسرة تحرير الصحيف 0 | 197 | 0 | التفاصيل اطلاق مبادرة الخدمات الخاصة بمستشفى عفيف 25/1/2017 محمد الراشد :- أطلقت إدارة مستشفى عفيف العام ممثله بقسم حقوق وعلاقات المرضى مبادرة الخدمات الخاصة " بطاقة أو لويه " والذ 0 | 135 | 0 | التفاصيل